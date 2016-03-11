Марина Порошенко на кухне Руслана Сеничкина раскрыла секрет домашних блинчиков

Во время Масленицы, накануне Пасхального поста на кухню к Руслану Сеничкину в студию "Сніданка з 1+1" пришла особенная гостя - Первая леди Украины Марина Порошенко.

Она привела с собой маленьких фей-помощниц Софию и Олю из центра социально-психологической реабилитации для детей и молодежи с функциональными ограничениями Дарницкого района города Киева.

Марина Порошенко в этой творческой кулинарной компании испекла вкусные, тонкие блинчики по своему секретному, домашнему рецепту. Именно такие блинчики любит вся президентская семья. Кроме того, госпожа Марина, удивила всех своим эксклюзивным фартуком с надписью "Королева кухни" на французском языке.

Во время прямого эфира Руслан Сеничкин организовал Марине Порошенко мастер-класс по виртуозному подбрасыванию блинов и рассказал секрет, как подбросить блин так, чтобы он обязательно вернулся на сковороду и не упал.

Впереди Масленица и Пасха, поэтому гостя студии Марина Порошенко говорила, как важно отмечать эти дни в кругу родных и близких: "Семейные традиции - очень важны. Я советую всем семьям беречь свои традиции, ведь от них начинаются традиции и национальные".

Рецепт блинов от Марины Порошенко:

- мука просеянная;

- 1 литр кефира;

- 2 яйца;

- 50-100 гр. масла растительного рафинированного;

- 2 ст. ложки сахара;

- 100 гр. растопленного сливочного масла;

- 0,5 ч. ложки соды;

- 1 ст. ложка уксуса;

- 1 п. ванильного сахара;

- соль.

Начинки к блинчикам, Марина Порошенко выбрала классические — на этот раз сладкие, такие как, творожная масса, а также яблочный, клубничный джем и абрикосовое варенье собственного приготовления из своего урожая. "Когда блюдо приготовлено своими руками, это совсем другой вкус", — подчеркнула Марина Порошенко.

Напомним, Руслан Сеничкин поможет выбрать лучшие рестораны Украины.