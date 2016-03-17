Историки нашли документы о связи Коко Шанель с нацистами

Легендарную Коко Шанель заподозрили в связи с нацистами.

Об этом свидетельствуют обнародованные архивы французских спецслужб, которые хранились в замке Венсен к востоку от Парижа, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

Дизайнер Коко Шанель числилась агентом немецкой разведки и, как полагают эксперты, могла даже не знать об этом.

Имя известного дизайнера встречается в досье знаменитостей, которых спецслужбы считали подозрительными. В файле Шанель упоминается о том, что, по данным источника в Мадриде, в 1942-1943 годах она была "любовницей и агентом барона Ганса Гюнтера фон Динклаге". В 1935 году этот человек занимал должность атташе посольства Германии во Франции.

"Он работал пропагандистом, и мы подозреваем его в том, что он был немецким агентом", — указано в документе.

Историк Фредерик Кугинер отметил, что немецкая разведка "Абвер" зарегистрировала Шанель в качестве своего агента.

"С немецкой точки зрения, раз они зарегистрировали ее, она потенциально могла быть источником информации или выполнять какую-либо работу. Однако мы не знаем, была ли она вообще в курсе этого", — объяснил эксперт.

Ранее историки уже обвиняли Шанель в пособничестве нацистам. Так, историк Хэл Воган утверждал, что она официально числилась в немецкой разведке. После начала войны Шанель закрыла свои магазины. После ареста своего племянника Андре Паласе дизайнер обратилась к фон Динклаге, с которым, как считается, позднее вступила в связь.

После окончания войны модельеру были предъявлены обвинения в коллаборационизме. В итоге, основательница Chanel была выслана из Франции.

Напомним, в Сети появился трейлер мини-фильма с Кристен Стюарт в роли Коко Шанель.