Семен Горов рассказал о курьезах на съемках "Останнього Москаля"

Съемочная группа сериала "Останный Москаль" пошутила над актером Назаром Заднепровским.

Об этом украинский режиссер Семен Горов рассказал на чате в "Главреде".

"У нас снимался замечательный артист — Назар Заднепровский (Штефко в сериале – ред.). Назар из той породы артистов, которым тесно в рамках его роли, потому он бесконечно дает советы, делает замечания коллегам, режиссеру, продюсерам, операторам. И мы со съемочной группой решили подшутить над ним: придумали дополнительную сцену, сделали документ, который называется "вызывной лист", где было написано, что его герой должен впрячься в телегу и тащить ее с артистами в гору", — рассказывает Горов.

Ясное дело, что актеру эта сценка не очень понравилась. "Назар долго возмущался тем, что не думают о его здоровье, что это тяжело, что это невозможно. Но, как настоящий профессионал, он смирился со своей участью, стал разминаться, подошел к телеге и стал примеряться, как это делать, стал торговаться с нами по поводу количества людей, которые будут ехать в телеге, начал репетировать, договариваться с каскадерами, чтобы ему помогали... А мы все наблюдали за этим процессом, и уже страшно было сказать, что мы это придумали. Долго обсуждали, кто же ему скажет, что это только шутка", — вспоминает режиссер.

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