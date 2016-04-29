Умер выдающийся оперный певец, Герой Украины Дмитрий Гнатюк

Сегодня, 29 апреля, на 91-м году жизни после продолжительной болезни умер выдающийся оперный певец, режиссер, педагог, Герой Украины Дмитрий Гнатюк.

Об этом пишет издание "День" со ссылкой на ректора Национальной музыкальной академии Украины Владимира Рожка.

"Смерть художника — тяжелая утрата для всего искусства нашей страны, а его имя еще при жизни вписано в золотую сокровищницу национальной культуры", — говорится в сообщении.

Гнатюк был первым исполнителем хитов 1960-х (легендарных песен "Два кольори" и "Мій Київ"). На оперной сцене он создал такие самобытные образы, как Остап, Николай ("Тарас Бульба", "Наталка-Полтавка" Лысенко), Петруччио ( "Укрощение строптивой" Шебалина), Мазепа, Онегин ( "Мазепа", "Евгений Онегин" Чайковского) , Демон ("Демон" Рубинштейна), Фигаро ( "Севильский цирюльник" Россини), Риголетто ("Риголетто" Верди) и др.

Гнатюк выступал как концертный певец, гастролировал за рубежом (Венгрия, США, Канада, Россия, Португалия, Германия). Записал более 15 пластинок, 6 компакт-дисков. Всего в концертном репертуаре Гнатюка было более 85 произведений национальной и мировой классики — от буковинца Сидора Воробкевича до австрийца Йозефа Гайдна.

Как режиссер-постановщик поставил более 20-ти спектаклей, в частности "Князь Игорь" А. Бородина, "Запорожец за Дунаем" С. Гулака-Артемовского, "Золотой обруч" Б. Лятошинского, "Мазепа" П. Чайковского, "Война и мир "С. Прокофьева, "Севильский цирюльник"Дж. Россини и другие. Дмитрий Михайлович много лет работал главным режиссером Национальной оперы, преподавал в НМАУ.

Если бы собрать все букеты цветов, которые подарили певцу во время творческой деятельности, то это была бы территория бескрайнего поля! Если бы измерить длину всех дорог во время гастрольных поездок (самолетом, поездом, автобусом, автомобилем), которые при жизни преодолел Дмитрий Михайлович, то, наверное, можно было бы достичь солнца. Если бы собрать вместе все публикации на разных языках, посвященные его выступлениям в Украине и на разных континентах, то получилось бы многотомное издание. Он пел для первых лиц государств и в простых сельских домах культуры по всей Украине, а также во многих престижных залах зарубежных стран. И всегда были овации!

В одном из последних интервью певец сказал: "Я вступил в зиму своей жизни. Но я прожил ее содержательно, а не растратил ее на пустяки и шалости. В моей судьбе были и голод, и холод, и страшная война, и тупик. И когда ты ставишь цель и добиваешься ее осуществления, когда удалось сделать что-то талантливое, благодари Бога, что не потерял свою жизнь"...

Прощание с Дмитрием Гнатюкома состоится 4 мая с 11 до 13.00 в Национальной опере Украины. Похоронят певца на Байковом кладбище в Киеве.

Ранее "Главред" писал о том, что 26 апреля скончался заслуженный работник культуры и заслуженный деятель искусств Украины, директор-распорядитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Даниил Данилович Федоряченко.

видео: youtube.com