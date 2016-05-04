Российские коммунисты истерят из-за "неправильной" карты Украины на Евровидении

Представители краснодарского отделения российской партии "Коммунисты России" намерены обратиться в Европейский суд по правам человека из-за того, что контур Украины, якобы появившийся на видео с репетиции певицы Джамалы на "Евровидении", включал в себя Крым и Краснодарский край.

Позднее СМИ сообщили, что ошибку при монтаже презентации допустили организаторы конкурса, сообщает РИА "Новости".

По мнению "Коммунистов России", это была не ошибка, а хорошо спланированная провокация.

"Решением партийного бюро мы направляем иск в Европейский суд по правам человека с требованием возмещения вреда всем жителям Краснодарского края… Кубань была и будет неотъемлемой частью России и не позволит никому шутить подобным образом", — заявил секретарь краснодарского отделения партии Михаил Абрамян.

Он отметил, что партия потребовала за моральный ущерб по тысяче евро для каждого жителя Краснодарского края. Кроме того, кубанские коммунисты обратились к организаторам конкурса с письмом, в котором требуют прекратить все провокации. "В противном случае коммунисты будут вынуждены добиться прекращения трансляции провокационных акций "Евровидения" на всей территории России", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее народная артистка Украины, исполнительница Мария Бурмака заявила, что Джамала должна представлять нашу страну на европейском конкурсе, поскольку она, в частности, прекрасная певица, а ее песня "1944" — история крымскотатарского народа.