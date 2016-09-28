"Океан Ельзи" даст бесплатный концерт в прифронтовом Краматорске

В среду, 5 октября, украинская группа "Океан Ельзи", лидером которой является Святослав Вакарчук, даст бесплатный концерт в прифронтовом Краматорске Донецкой области.

Об этом говорится на сайте музыкального коллектива.

Мероприятие должно состояться на стадионе "Авангард", его начало запланировано на 19:00.

"Прозвучат как песни нового альбома "Без меж", так и давно известные и любимые композиции группы", — отметили в пресс-службе.

Напомним, 18 июня концерт "Океана Ельзи" прошел в Киеве в НСК "Олимпийский". Узнать больше о событии, а также посмотреть фото и видео, можно здесь.

Афиша: okeanelzy.com