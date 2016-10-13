Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена певцу Бобу Дилану

Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена американскому автору-исполнителю и писателю Бобу Дилану с формулировкой "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции".

Об этом сообщила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус, пишет lenta.ru.

Объявление лауреата транслировалось в прямом эфире на официальном сайте премии. Торжественная церемония вручения награды пройдет 10 декабря в Стокгольме.

Размер премии в 2016 году составил восемь миллионов шведских крон (923 тысяч долларов США).

Фаворитами букмекерских компаний в этом году были популярный японский писатель Харуки Мураками, кенийский писатель Нгуи Ва Тхионго, норвежский драматург Юн Фоссе, американский классик Филипп Рот, а также сирийский поэт Адонис и американский прозаик Дон Делило.

В прошлом году престижную награду получила русскоязычная писательница Светлана Алексиевич "за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества".

Напомним, Нобелевскую премию по экономике вручили за "теорию контрактов".