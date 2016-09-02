Букмекеры назвали фаворитов Нобелевской премии по литературе

В октябре 2016 года Нобелевским комитетом будет названо имя писателя, который получит самую престижную премию в области литературы.

Об этом пишет rbc.ua, ссылаясь на издание Nicer Odds.

В букмекерских конторах уже открыт прием ставок на обладателя престижной награды.

В фаворитах числится легендарный японский автор Харуки Мураками. В букмеркерских конторах на него второй год подряд ставят 6:1, а в позапрошлом и вовсе 5:1.

На втором месте — сирийский поэт Адунис (1:7,5). На третьем и четвёртом — американцы Филип Рот (1:9) и Джойс Кэрол Оутс (1:11), тоже ветераны. Ставки на Рота чуть подросли, на Оутс — чуть упали, но в целом на этих местах они обосновались прочно. Пятое место — за кенийцем Нгуги Ва Тхионго. В прошлом году он делил второе место с Мураками, но теперь просел.

Напомним, Нобелевский лауреат назвала аннексию Крыма "политическим разбоем".