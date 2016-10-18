Начался чат с режиссером Алексеем Шапаревым и актером Владиславом Никитюком

На сайте "Главред" начался чат с режиссером фильма "Правило боя" (а также "Гвардия", "Киевский торт") Алексеем Шапаревым и актером театра и кино, исполнителем главной роли в фильме "Правило боя" Владиславом Никитюком.

В ходе чата Алексей и Владислав расскажут о сьемках нового украинского спортивного экшена — "Правило боя". Владислав сыграл главного героя фильма — Тараса, обычного парня с улицы, который в последний момент, в силу обстоятельств, должен заменить сына тренера и выступить в финальном боксерском поединке против грозного противника. Всеукраинская премьера фильма состоится 24 ноября во всех кинотеатрах страны.

О трудностях сьемок, интересных фактах о процессе и личных историях режиссера и актера можно будет узнать во время чата.

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