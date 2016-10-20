Кончаловский прогнулся перед Путиным: чем дольше будет править, тем лучше для России

Если бы в марте 2014 года Россия не оккупировала Крым, США разместили бы на украинском полуострове свою военную базу.

Об этом в комментарии "Собеседнику" сказал известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский.

"Просто факт — в 17-м истекает контракт с Украиной на размещение нашего флота в Севастополе, и украинцы с американцами уже договорились о военной базе с НАТО. Так что в Крыму была бы американская база со всеми вытекающими из этого последствиями. Ты можешь себе это представить: американский Крым?!" — возмущенно заявил Кончаловский.

При этом он подчеркнул, что нынешнему президенту РФ Владимиру Путину нет альтернативы. "Чем дольше он будет править, тем это лучше для России. Россия сейчас единственная, кроме Китая, кто может помешать "трем толстякам" угробить планету. Так что нас они в покое не оставят", — сказал режиссер.

Напомним, писатель Шендерович считает, что для Путина "война — мать родна".