ФСБ задержала крымскотатарских артистов после выступления в Киеве

На административной границе с Крымом сотрудники ФСБ РФ задержали крымскотатарских артистов, которые участвовали в гала-концерте "Vatan sesi" ("Зов Родины").

Об этом пишет 15minut.

Во вторник, 29 ноября, при пересечении административной границы сотрудники ФСБ РФ по неизвестным причинам задержали крымскотатарских артистов.

Несовершеннолетних детей отпустили сразу, остальных увели на допрос. Среди задержанных на данный момент — участники группы Hip-Hop Qirim (Сейран Халилов, Эскендер Чаталов, Осман Джемалядинов), певица Реана Таркова, а также мать несовершеннолетней участницы концерта Адиле Абсаитовой — Айше Абсаитова. Кроме артистов, сотрудники ФСБ задержали для допроса мать политзаключенного по "делу 26 февраля" Мустафы Дегерменджи — Алие Дегерменджи.

27 ноября в Киеве прошел крымскотатарский концерт "Vatan sesi", в котором приняли участие крымскотатарские исполнители — как проживающие в Киеве, так и приехавшие для выступления из оккупированного Крыма. Накануне концерта многим крымскотатарским артистам, находящимся в Крыму, оккупационные власти угрожали различными репрессиями.

Напомним, ФСБ нагрянула с обыском в дома крымских татар, ищут террористов.