"По-христиански действовать не можем". Путин ответил на просьбу освободить Сенцова

Президент РФ Владимир Путин считает, что для освобождения украинского режиссера Олега Сенцова должны "созреть определенные условия".

Об этом он заявил на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку, сообщает УНИАН.

В ответ на просьбу российского режиссера Александра Сокурова об освобождении Сенцова Путин заявил, что "по-христиански действовать в этом деле мы не можем, должны руководствоваться решением суда. Мы живем в правовом государстве, такие вопросы должны решаться судебной системой".

"Что касается его творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно, фактически, он посвятил свою жизнь террористической деятельности", — сказал Путин.

Сокуров при этом отметил, что Сенцов не смог понять "сложности и хитросплетения политического момента".

"Дело совершенно не в его позиции, дело совершенно не в том, что он думает по поводу событий, которые произошли в Крыму. Дело в его намерениях и в подготовке противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане", — заявил Путин.

Он утверждает, что действовать в этой ситуации без решения суда невозможно. По его словам, "решение суда состоялось" и "есть определенные правила и нормы, которыми мы можем воспользоваться, но для этого нужно, чтобы созрели соответствующие условия".

"Повторяю еще раз, никто его не осуждал за его взгляды, за его позицию. Осуждение произошло за его намерение совершать действия, которые законом относятся фактически к действиям террористического характера и которые могли повлечь за собой тяжелейшие последствия для наших граждан. Вот в этом дело, а не в какой-то его позиции", — сказал Путин и добавил, что в этом деле есть и другие фигуранты.

"Но, тем не менее, спасибо, что вы обратили на это внимание. Знаю, что это вопрос чувствительный, и буду иметь его в виду", — сказал он.

Напомним, украинский режиссер Сенцов и активист Александр Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как для большинства жителей Крыма. А отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не имели возможности.

Российский суд 25 августа 2015 объявил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины. 21 октября Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.