Начался чат с телеведущим, руководителем шоу "Вар'яти", волонтером Сергеем Притулой

На сайте "Главред" начался чат с ведущим Национального отбора на "Евровидение-2017", идейным вдохновителем и руководителем "Першого україномовного гумор-шоу "Вар'яти" (проекта, который уже шесть с половиной лет существует и активно гастролирует по Украине и за её пределами), одним из самых популярных телеведущих в нашей стране, известным волонтером Сергеем Притулой.

В ходе чата Сергей расскажет о предстоящих концертах "Вар'яти-шоу" в Киеве, о телеверсии своего "детища" на телеканале, о том, как можно успеть за год дать 120 концертов и шоу в разных точках Украины, сняться в четырех телепроектах на ТВ, помогать армии, и откуда берутся силы на это и многое другое.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.