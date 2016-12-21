Молодые актеры об исскустве: Многие деятели культуры делают бизнес на происходящем сейчас в стране

Молодые актеры рассказали, какую роль играют деятели искусства во времена войны и кризиса.

Об этом актер Дмитрий Ступка и актриса, телеведущая Полина Логунова рассказали на чате в "Главреде".

Ступка-младший считает, что в Украине должна быть своя пропаганда.

"Разные люди искусства по-разному проявляют свою гражданскую позицию. Я считаю, что надо снимать украинское кино, потому что на наших фильмах вырастать новое поколение. Поэтому надо снимать фильмы об украинской истории, украинские легенды для детей, чтобы они на этих сюжетах учились. Если не будет украинского кино и культуры, не будет и нашей нации. У нас должна быть своя пропаганда, а не чужая. Ведь сейчас нам все внушают и навязывают из-за рубежа, разнообразные чужие мысли. А Украина — мощная перспективная страна с талантливыми людьми, и мы должны иметь свой культурный продукт", — считает Ступка-младший.

Полина Логунова добавила: "Человек — прямоходящий и здравомыслящий, ему невозможно что-то навязать, у него есть его собственная позиция, точка зрения, основанная на жизненном опыте. Что касается профессионалов в сфере культуре, которые сейчас кричат о том, что нужно развивать и воспитывать патриотизм, то у меня к ним один вопрос — а чем они занимались все время до войны? Они плевали на вышиванки, на украинское кино, на патриотизм. А когда "петух клюнул", вдруг вспомнили, что в Украине интересная и культура, и история. Но из всего этого и из патриотических настроений сделали бизнес, и это обидно. Так что многие наши "митці" — это те, кто делает бизнес на происходящем сейчас в стране".

Напомним, жене Ступки-младшего приходится выбирать между покупкой платья или подштанников для мужа.