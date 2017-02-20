Стали известны имена лауреатов Шевченковской премии

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на Шевченковскую премию определилась с именами победителей.

Об этом пишет day.kyiv.ua.

Третий тур конкурса состоялся 20 февраля.

Официально лауреатов назовут, когда президент подпишет соответствующий указ.

На премию выдвигалось 46 работ, а к третьему туру были допущены 13 кандидатов в четырех номинациях. Победителей четверо.

В номинации "Литератору, публицистика, журналистика" победил Иван Малкович. Лавровую ветвь ему принес сборник "Подорожник с новыми стихами".

В номинации "Музыкальное искусство" победительницей стала Богдана Фроляк. Премию ей вручат за симфонию-реквием "Праведная душа…", хоровую кантату "Цвет", музыку "Приснился сон мне".

В номинации "Визуальное искусство" победил Николай Малышко со своим скульптурным проектом "Линия".

В номинации "Киноискусство" премии удостоился создатель анимационного сериала "Моя страна — Украина" Степан Коваль.

Размеры Шевченковской премии могут меняться из года в год. К примеру, в 2006 году она составляла 100 000 гривен, в 2014 — 260 000 гривен, в 2015 — 240 000 гривен.

Лауреатам конкурса вручается диплом и почетный знак.

Напомним, Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена певцу Бобу Дилану.