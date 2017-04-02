В США скончался известный поэт Евгений Евтушенко

В США на 85-ом году жизни скончался известный поэт Евгений Евтушенко.

Об этом рассказал друг поэта Михаил Моргулис, сообщает ТАСС.

"Мне позвонил его сын — Женя и сообщил это печальное известие, — сказал Моргулис. — Жена Маша, к сожалению, не может сейчас разговаривать".

Друг поэта также заметил, что почти до самых последних минут жизни Евтушенко был в сознании — "он все слышал, реагировал".

Евтушенко скончался от необратимой формы рака, сообщил Моргулис, передает РИА "Новости".

"У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца", — сказал он.

Евгений Евтушенко родился в 1932 году.

Его первое стихотворение было опубликовано в газете "Советский спорт", а первая книга стихов "Разведчики грядущего" вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

В 1991 году уехал с семьей в США — преподавать в университете города Талса в Оклахоме. Евтушенко — автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Напомним, ранее сообщалось, что в США скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер.