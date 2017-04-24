В Африке тяжело ранили популярную писательницу

Популярная писательница, сценарист и борец за охрану окружающей среды Куки Голлман тяжело ранена в Кении.

Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на The New York Times.

По данным издания, за несколько последних дней 73-летняя писательница присылала в NYT несколько сообщений о том, что на территории ее ранчо появились вооруженные люди и что они приближаются к ее дому.

При этом Голлман уточняла, что это были представители этнической группы покот.

"Не просто пастухи. Группа вооруженных мужчин без домашнего скота", — утверждала она и сообщала о стрельбе.

Вчера, 23 апреля, Голлман возвращалась домой на автомобиле вместе с сопровождением. Они увидели группу вооруженных людей, которые открыли стрельбу. Писательница получила тяжелое ранение.

В результате Голлман была госпитализирована и прооперирована. Ее состояние оценивается как стабильное, но утверждается, что несколько ближайших дней будут критически важными.

Отмечается, что это не первый подобный случай в районе, где живет Голлман. Кроме того, это не первая попытка убить писательницу.

Голлман известна по книге "Я мечтала об Африке", которую в 2000 году экранизировали в Голливуде.

Напомним, в Кении экстренно сел самолет Air France с бомбой на борту.