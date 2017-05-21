Известный художник объяснил, почему нужно поддержать русскоязычных в Украине

В Украине необходимо поддерживать русскоязычных людей, так как иначе они перестанут ассоциировать себя с государством.

Об этом заявил художник Александр Ройтбурд в своем интервью "Обозревателю".

"Я всю жизнь говорил по-русски. И хотя для меня не было проблемой выучить украинский, но психологически сложно и дискомфортно перейти на украинский дома, в быту, с близкими, наедине с собой. У меня это просто не получится, даже если я очень захочу. И если я буду пытаться, то это может отразиться на моих возможностях продуцировать смыслы и высказывания, потому что на русском мне это проще и естественней, а на украинском я звучу вымученно. Думаю, что такая же проблема, даже при условии полной лояльности к Украине, существует у десятков миллионов людей. Я имею в виду образованное городское население, получившее образование на русском языке. Далеко не самая бросовая часть украинского общества.

Не понимать такие вещи — просто тупо. Люди, выросшие в украиноязычных регионах, в украиноязычной среде, принимающие русский язык с отторжением, просто не могут представить, что кто-то с таким же отторжением может воспринимать украинский. Им кажется, что достаточно сказать: "А теперь мы заговорим по-украински!" — и все обрадуются. Но это не так.

Вытеснение русского языка из Украины — это естественно и неизбежно. Но взрослые люди, которые сформировались в русскоязычной среде, не перейдут на украинский", — утверждает художник.

По его словам, язык — лишь инструмент и им нужно пользоваться.

"В стране миллионы людей, которые проукраинские смыслы, высказанные по-русски, воспримут более лояльно, чем все то же, сказанное по-украински. Если с ними не говорят на том языке, на котором они говорят со своими близкими дома, эти люди чувствуют, что государство забыло про них. Они бессознательно перестают себя ассоциировать с государством. И в этом нет ничего хорошего", — подчеркнул Ройтбурд.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине нет проблем с русским языком, есть только российская агрессия.

Читайте также по теме: "Мовний закон" для Києва. Чи зможе рішення Київради тотально українізувати сферу послуг