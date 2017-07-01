Гибель генерал-майора ГУР. Вакарчук назвал главного врага украинского народа

Лидер известной и очень популярной украинской группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук прокомментировал гибель генерал-майора Максима Шаповала.

Главным врагом Украины является недоверие, написал он в Twitter.

"Вчера похоронили украинского героя, разведчика генерал-майора Шаповала. Очень трагическая история. Еще большего трагизма ей придает тот факт, что эта жертва войны с внешним врагом, как и тысячи других жертв, является, по сути, прямым следствием войны с врагом внутренним", — написал Вакарчук.

Вчора поховали українського героя, розвідника генерал-майора Шаповала. Дуже трагічна історія. Ще більшого (cont) https://t.co/GKNQaN7wvn — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 1 июля 2017 г.





По словам певца, "у этого врага есть много "позывных": коррупция, невежество, равнодушие, малодушие, узколобость, жадность и т.п."

"Но "настоящее имя" этого врага — недоверие. Только поборов недоверие — в себя, в свои собственные силы, в своих братьев и сестер, в свое будущее — мы сможем вырваться из порочного круга истории, в котором крутимся уже сотни лет. Победим недоверие — победим всех врагов, какими бы сильными и страшными они ни были", — считает Вакарчук.

Как известно, указом Президента Украины 30 июня 2017 года полковнику Шаповалу Максиму присвоено воинское звание генерал-майора посмертно.

Напомним, утром 27 июня в Соломенском районе Киева подорвали Mercedes, погиб Максим Шаповал, произошедшее признали терактом. Советник главы МВД Арсена Авакова — Зорян Шкиряк — говорил, что преступление организовала РФ.