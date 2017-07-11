Вышел второй трейлер фильма "Темная башня" по циклу романов Стивена Кинга

Киностудия Sony Pictures Entertainment опубликовала второй трейлер фильма "Темная башня" по одноименному циклу романов Стивена Кинга.

Об этом пишет kp.ua.

В произведениях описывается жизнь главного героя — последнего члена древнего рыцарского ордена стрелков Роланда Дискейна, который странствует по свету в поисках Темной Башни, мифического места, удерживающего все миры от разрушения и хаоса.

В Украине фильм выйдет в прокат уже 3 августа.

Напомним, Дональд Трамп решил наказать Стивена Кинга и заблокировал его Твиттер.