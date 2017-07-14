Эмир Кустурица собрался в Крым

23 июля в Ялте собирается выступить известный сербский режиссер Эмир Кустурица (Аризонская мечта", "Гавана, я люблю тебя") вместе со своей рок-группой "The No Smoking Orchestra".

Об этом сообщили "Крым.Реалии".

Афиша мероприятия размещена на сайте ялтинского концертного зала "Юбилейный", а также на сайте группы. После концерта Кустурица намерен пообщаться с крымчанами и рассказать им о своих фильмах.

После аннексии Крыма Эмир Кустурица не раз высказывался в поддержку политики российского президента Владимира Путина по Украине.

"К сожалению, Украина сейчас идет тем же путем, что и Югославия прежде. И мне очень жаль, что это так. Сейчас происходит такая же катастрофа. Я считаю, что Россия должна защитить русских, живущих в Украине... Я уверен, что лучше Путин, продвигающий россиян к благополучию и диалогу с Западом, чем абстрактный европеец, который приедет сюда, в ваш дом", — говорил режиссер.

Именно из-за этих слов Минкульт отменил в 2015 году концерт Кустурицы и якобы даже запретил ему въезд в Украину. Однако официального списка тех, кому запрещен въезд, нет, поэтому зачастую артисты узнают, что они стали невъездными в Украину, непосредственно в аэропорту.

Напомним, Эмира Кустурицу не пригласили на Каннский фестиваль из-за дружбы с Путиным.