Приходько возмущена выступлением Лорак в Киеве: у нас Крыма нет, не пускайте предателей

Заслуженная артистка Украины, певица Анастасия Приходько, которая известна своей активной проукраинской позицией, возмущена, что опальную Ани Лорак впустили в Украину и позволили выступить в Киеве.

Видеообращение певица распространила в своем Facebook и объяснила, почему записала его на русском.

Она обратилась к украинской власти, которая позволяет подобные выступления "российских гастролеров".

"Почему вы это позволяете, объясните? ... Просто сделайте самое малое, о чем мы вас просим – не пускайте сюда национальных предателей! Так какого хр*на они сюда ездят на четвертом году войны – 10 тысяч ребят погибло", — напомнила Приходько.

"Ну, не забирайте хотя бы у нас нашу страну и нашу историю. Вы же всячески показываете как можно ее предавать, унижать. Зачем тогда людям меняться, если вы так делаете… Они же все равно опираются на вас. Вы же управляете, якобы, страной", — говорит она.

Певица предупреждает, что подобными выходками чиновники испытывают терпение украинцев.

"У нас нет Донецка и Луганска — у нас "ДНР" и "ЛНР", у нас Крыма нету, бл*ть, а вы их впускаете! Просто потом не удивляйтесь, когда народ придет к вам, а он придет. Вы сейчас ходите по лезвию. Народ и так злой, а вы делаете все для того, чтобы ситуацию усугублять", — подчеркнула Приходько.

Сама Лорак прокомментировала свое появление на киевской сцене в Instagram: "Незабываемый вечер в родном Киеве. Спасибо за вашу любовь. Как же я скучала за вами".

Незабываемый вечер в родном Киеве. Спасибо за вашу любовь. Как же я скучала за вами. #freedomballet15лет Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) Лис 15, 2017 о 2:56 PST

Напомним, звезда приехала на 15-летний юбилей балета Freedom. Однако ее имя не было заявлено ни в одной из афиш. Еще в воскресенье, 12 ноября, она получала премию "Золотой граммофон" в Москве.