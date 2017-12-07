YouTube составил список самых популярных видео в мире за 2017-й

Портал YouTube составил список самых популярных видеороликов года в мире за уходящий год.

На первом месте расположился клип на песню "Despacito" Луиса Фонси и Дэдди Янки. Видео музыкантов из Пуэрто-Рико и вовсе стало самым популярнымза все время существования YouTube — его просмотрели больше 4,4 млрд раз.

Второе место занял клип британского исполнителя Эда Ширана на композицию "Shape of You" (2,8 млрд просмотров). На третьем расположились Джей Бальвин и Уилли Уильям с клипом "Mi Gente" (1,3 млрд).

В странах СНГ больше остальных смотрели клип рэп-группы "Грибы" на песню "Тает лед" (143, 178 млн просмотров). На второй позиции − клип поп-группы "Время и Стекло" "На Стиле" (91, 313 млн просмотров). На третьем месте − ролик Эльдара Джарахова "Блокеры". На четвертом — клип на совместную композицию Miyagi, Эндшпиль и Рем Дигга — I Got Love (68 млн просмотров), а на пятом – запись рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного (28 млн просмотров).

Напомним, ранее сообщалось о том, что архивная песня в исполнении Фредди Меркьюри стала новым хитом YouTube.