Смертельное фото. В Африке бегемот-каннибал загрыз китайского туриста

Бегемот. Иллюстративное фото / Reuters

Турист из Китайской народной Республики пытался вблизи заснять на камеру смартфона бегемота в африканской стране Кения, однако животное разъярилось и нанесло ему смертельные ранения.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты «BBC». Согласно обнародованным данным, 66-летний Чанг Минг Чунг приехал в турпоездке в природный заповедник неподалеку от озера Найваша в 90 километрах от кенийской столицы Найроби.

«Из-за высокого уровня воды в реках в этом регионе исчезли пастбища, где бегемоты обычно паслись. Поэтому животные бродят в поисках пищи и уходят далеко от воды. Иногда они совсем близко подходят к фермам и даже приближаются к территории отелей», − говорится в сообщении журналистов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в африканском озере крокодил-каннибал убил священника.