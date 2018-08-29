Ошибка вышла. В Австралии сотруднику заплатили в сто раз больше оклада

Австралийские доллары / The Malaysian Reserve

В Австралии рядовому государственному служащему выплатили зарплату, ровно в сто раз превыщающую его служебный доклад.

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами ВВС. Согласно обнародованным данным, такой финансовый казус произошел из-за ошибки − неправильно поставленной запятой в электронных бухгалтерских документах.

Госслужащий должен был получить 4,921,76 австралийских долларов зарплаты, а взамен получил 492,176. Однако служащий не стал присваивать деньги и честно возвратил лишние средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперты рассказали, в какой украинской отрасли самая большая средняя зарплата.