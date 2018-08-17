Эксперты рассказали, в какой украинской отрасли самая большая средняя зарплата

Авиация "купается в деньгах", а курьеры "сидят на мели" / ZN.UA

В Украине назвали самую высокую среднюю зарплату наемного работника в стране - как выяснилось, это авиационная сфера.

Средняя зарплата работника авиационной сферы составляет более 30 000 гривен ежемесячно. А вот самая маленькая в стране зарплата у курьеров - за свои труды они получают чуть более 5000 гривен, заявили в Минсоцполитики.

Также в Минсоцполитики огласили, в каких областях кому сколько платят. Лидером стала Читайте такжеУкраинским военным повысят зарплатуКиевская область со средней зарплатой наемного работника около 14 тысяч гривен, а вот антилидером оказалась Черниговская область - чуть более 7 тысяч.

Напомним, по итогам июня лидером по средней зарплате оказалась Донецкая область.