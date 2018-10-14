Прикольные поздравления и "привітання" с Днем защитника Украины на словах и в картинках

14 октября – праздник Покрова и День защитника Украины / Фото из открытых источников

14 октября наша страна празднует не только Покрова Пресвятой Богородицы-2018, но и День защитника Украины.

В один день с Днем защитника Украины также отмечается день почитания украинского казачества и основания Украинской повстанческой армии в 1942 году.

Благодаря дополнительному выходному на День защитника Украины-2018 мы будем отдыхать с 13 по 15 октября включительно.

Поздравления с Днем защитника Украины прикольные

Должно быть, это так непросто –

Страну родную защищать,

Карьерного желаю роста,

Прекрасно праздник отмечать!

Любви и счастья я желаю,

Пусть впереди удача ждет,

Чтоб жили вы, не унывая,

Пускай успех вперед ведет.

***

В этот день мы громко славим,

Украины всех сынов,

Кто под воинское знамя,

На защиту встать готов.

Кто, не прячась от призыва,

Долг отдать свой не забыл,

Поздравления мужчинам -

С Днем вооруженных сил!

Картинки "День захисника України 14 жовтня"

***

Каждый мужчина – в душе он герой,

Ты же – герой и на деле.

В праздник тебя поздравляю я твой,

Если пришлось на пределе

Долго работать – умей отдыхать,

В жизни я счастья желаю,

Синюю птицу удачи поймать,

Крепко держать, не пуская.

***

Поздравляем вас, мужчины,

В День военных Украины.

Вы защитники страны

И опора для семьи.

Мы желаем вам сегодня

Много денег, и здоровья,

И успехов в каждом деле,

Много счастья и веселья.

Пусть сопутствует удача

Лет до ста — и не иначе!

Картинки "День захисника України 14 жовтня"

Прикольні привітання з Днем захисника Вітчизни

Сьогодні Україна святкує славне свято, Це свято - чоловіче, твоє це свято, брате! Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину Родину захищати і рідну Україну! Хай мир панує завжди і спокій навкруги, Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги, Хай множаться здобутки, життя хай процвітає, Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

Картинки "День захисника України 14 жовтня"

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Вас викликає військкомат і на честь дня Захисника Вітчизни Вам буде вручений орден за відданий Батьківщині борг. З цієї хвилини Ви нічого нікому не винні, навіть банкам і друзям. Зі святом, воєнком.

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Чого копаєшся, пішли відсвяткуємо! Сьогодні свято наше рідне! Адже всього пройшов рік, як ми з тобою повернулися з десантних військ! Вперед, вперед, пиво кличе, кальмари сохнуть!

Картинки "День захисника України 14 жовтня"

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З Днем захисника вітаю!

Ти сміливий без питань,

Мудрості тобі бажаю

І кохання без зітхань!

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