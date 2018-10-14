Прикольные поздравления и "привітання" с Днем защитника Украины на словах и в картинках

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником для представителей украинской армии на русском и украинском языке.
14 октября наша страна празднует не только Покрова Пресвятой Богородицы-2018, но и День защитника Украины.
В один день с Днем защитника Украины также отмечается день почитания украинского казачества и основания Украинской повстанческой армии в 1942 году.
Благодаря дополнительному выходному на День защитника Украины-2018 мы будем отдыхать с 13 по 15 октября включительно.
Поздравления с Днем защитника Украины прикольные
Должно быть, это так непросто –
Страну родную защищать,
Карьерного желаю роста,
Прекрасно праздник отмечать!
Любви и счастья я желаю,
Пусть впереди удача ждет,
Чтоб жили вы, не унывая,
Пускай успех вперед ведет.
***
В этот день мы громко славим,
Украины всех сынов,
Кто под воинское знамя,
На защиту встать готов.
Кто, не прячась от призыва,
Долг отдать свой не забыл,
Поздравления мужчинам -
С Днем вооруженных сил!
***
Каждый мужчина – в душе он герой,
Ты же – герой и на деле.
В праздник тебя поздравляю я твой,
Если пришлось на пределе
Долго работать – умей отдыхать,
В жизни я счастья желаю,
Синюю птицу удачи поймать,
Крепко держать, не пуская.
***
Поздравляем вас, мужчины,
В День военных Украины.
Вы защитники страны
И опора для семьи.
Мы желаем вам сегодня
Много денег, и здоровья,
И успехов в каждом деле,
Много счастья и веселья.
Пусть сопутствует удача
Лет до ста — и не иначе!
Прикольні привітання з Днем захисника Вітчизни
Сьогодні Україна святкує славне свято, Це свято - чоловіче, твоє це свято, брате! Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину Родину захищати і рідну Україну! Хай мир панує завжди і спокій навкруги, Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги, Хай множаться здобутки, життя хай процвітає, Покровом Божа Матір тебе хай огортає!
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Вас викликає військкомат і на честь дня Захисника Вітчизни Вам буде вручений орден за відданий Батьківщині борг. З цієї хвилини Ви нічого нікому не винні, навіть банкам і друзям. Зі святом, воєнком.
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Чого копаєшся, пішли відсвяткуємо! Сьогодні свято наше рідне! Адже всього пройшов рік, як ми з тобою повернулися з десантних військ! Вперед, вперед, пиво кличе, кальмари сохнуть!
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З Днем захисника вітаю!
Ти сміливий без питань,
Мудрості тобі бажаю
І кохання без зітхань!
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