Китайский Хатико: пес ждет погибшую хозяйку уже третий месяц

Китайский "Хатико" / Скриншот с видео

Уже больше 80 дней "китайский Хатико" из города Хух-Хото ждет свою хозяйку под придорожным забором между двумя полосами. Женщина погибли в ДТП рано утром 21 августа, и с тех пор пес не покидает своего скорбного поста.

Собаку пытаются подкармливать прохожие – тот пугается и убегает. На свое место он возвращается только после ухода людей.

Волонтеры обещают передать собаку родственникам погибшей, если таковые найдутся. Если же "наследников" преданной животинки не найдут до холодов, то псу будут искать новых хозяев.

Ранее в США выбрали самую уродливую собаку мира-2018. Соперниками Жа Жа были китайская хохлатая собака, чихуахуа и пекинес.

Напомним, хозяин собаки сделал панорамное фото со своим псом – и сильно пожалел. На панорамах движущиеся объекты нередко получаются искаженными.

Как сообщалось, пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей. Настойчивая японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.

Также собака породы сиба-ину прославилась в Сети "разговорами" с хозяйкой. На видео видно, как пес активно отвечал на вопросы девушки.

Кроме того, печальная собака из Германии покорила соцсети. Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.