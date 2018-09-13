Говорящий пес покорил интернет

Пес повторяет за своей хозяйкой почти все слова / Скриншот с видео

Сеть покорил ролик с говорящей собакой Бени из Японии. Он набрал уже более 100 тыс. просмотров.

Пес породы сиба-ину повторяет за своей хозяйкой почти все слова. Правда, не все получается у него идеально. Лучше всего четвероногий полиглот выговаривает слова "есть" и "гамбургер".

За свои старания Бени после удачных уроков получает лакомство.

Ранее в США выбрали самую уродливую собаку мира-2018. Соперниками Жа Жа были китайская хохлатая собака, чихуахуа и пекинес.

Напомним, хозяин собаки сделал панорамное фото со своим псом – и сильно пожалел. На панорамах движущиеся объекты нередко получаются искаженными.

Как сообщалось, пес испортил панораму Google Maps и стал звездой соцсетей. Настойчивая японская собака побежала за машиной, делающей снимки для Google Maps, и попала на фото панорамы.

Также собака породы сиба-ину прославилась в Сети "разговорами" с хозяйкой. На видео видно, как пес активно отвечал на вопросы девушки.

Кроме того, печальная собака из Германии покорила соцсети. Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.