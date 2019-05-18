Похудение к лету: чем опасна резкая потеря веса

Диета / zdorovie.com

В преддверии лета только ленивый не говорит о похудении. Советы о том, как быстро похудеть к лету, как сбросить лишний вес, сжечь жир то и дело побуждают что-то делать со своей фигурой. Главное в этом вопросе не переборщить, и не навредить.

Важно знать, что слишком быстрое и резкое похудение может быть весьма опасным. Об этом на своей странице в Instagram рассказала популярный диетолог Инна Foodfit.

Эксперт назвала возможные неприятные последствия, которые могут вам грозить при излишнем усердии или неправильном выборе способа похудеть.

Печень

Это важнейший орган, в котором при чередовании диет и зажоров нарушается работа ферментной системы. Ферменты нам нужны, чтоб усваивались и расщеплялись различные вещества. И при нарушении всей этой системы - вас ждет жировой гепатоз. Это когда жир откладывается в клетках печени. Соответсвенно нормальная работа печени нарушается.⠀

Мышцы

В первую очередь при резком переходе на диету организм начнет расходовать мышцы и только потом перейдет на жиры. Поэтому не радуйтесь, что резко сбрасываете вес, жиры еще на месте!

Внутренние органы

Представьте себе внутренние органы, которые облеплены жиром. А потом он быстро исчез. Мышцы, связки, фасции еще не подтянулись и не удерживают внутренние органы на своих местах. Соответственно, вам грозит опущение внутренних органов. ⠀

Нарушения цикла

Для резкого похудения обычно урезают жиры и углеводы. При недостатке жиров у женщин нарушается менструальный цикл, попросту пропадает. Норма жиров для женщин не менее 1 г на кг веса, это важно!

Обвисание кожи

Она не успевает подтянуться и остается висеть. Сомнительная красота.

"В общем, как бы не хотелось по-быстренькому, а нужно не спеша! Вспомните, вы же не за 2 недели вес набирали, будьте внимательны к своем организму", - отметила диетолог.

Напомним, ранее диетолог сообщила, что ряд привычек мешают худеть, в частности, нельзя заставлять себя есть, исключать из рациона группы продуктов и отрабатывать съеденное на тренировках.

Также ранее диетолог сообщила, что при похудении самой большой проблемой является еда — занятия спортом не помогут активно сбросить вес, пока человек потребляет огромное количество пищи.