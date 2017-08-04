"Сволочи" ЛНР. Блогер рассказал, как Россия использует детей для войны с "хунтой"

На временно оккупированной территории Донбасса кремлевские спецслужбы нарушают все возможные конвенции и правила ведения войны — втягивают в боевые действия несовершеннолетних.

Как говорится в популярном паблике "Луганщина Украина" в Facebook, в городе Ровеньки на Луганщине функционирует школа, в которой из подростков готовят диверсантов для борьбы против Украины.

"События, о которых пойдет речь в этой публикации, происходят сейчас и не где-то в Африке, и не в сюжете фильма "Безродные звери", а всего лишь в менее чем 400 км южнее Харькова. В городе Ровеньки под Луганском, захваченном русскими оккупантами в 2014 году. Именно здесь "высокоморальные" представители "русского мира" создали школу малолетних диверсантов из местных школьников в возрасте от 10 до 16 лет", — пишет автор публикации.

Как отмечает блогер, ранее разные СМИ уже писали об этой школе, и, как выяснилось, она "существует и вполне функционирует сейчас".

По его информации, этим летом 2017 года "детки" тренируются в летнем лагере "Зарница", недалеко от Ровенек. Осенью планируется их перемещение в город, в здание бывшего ДОСААФ".

"Основные предметы совсем не являются обычными для патриотического воспитания юношей и девушек — тактическая разведка с акцентом на планирование и проведение диверсий на объектах, минно-подрывное дело, легендирование при нахождении на незнакомой территории.

Основы конспирации в данном заведении прививают с первых дней, потому большинство родителей будущих диверсантов остаются в неведении об истинном содержании процесса обучения в "Школе военно-патриотического воспитания", — говорится в сообщении.

"Большинство инструкторов местные "спецы", прошедшие соответствующую подготовку в закрытых военных лагерях Ростовской области РФ в 2014 году. Иногда, и почти всегда на экзамены, приезжают "неизвестные представители" с территории РФ. Они же выборочно работают с будущими "выпускниками"...., угадайте зачем... ", — пишет автор.

По данным блогера, в школе проходят подготовку более сотни "учеников", в том числе из Донецкой области и Крыма.

"По нашей информации, в этом году состоялся уже второй выпуск "сволочей", которые успешно поступили в высшие учебные заведения на подконтрольной Украине территории, а кто-то "проводит каникулы у бабушек" не только в прифронтовых сёлах, но и где-то под Винницей, Николаевым и Хмельницким....

Наивные бабули отдают последнее из своей мизерной пенсии любимому внучку, который убежал от войны, чтобы дать ему черешеньку и клубничку... А внучек — юный диверсант из ЛНР — рассматривает поездку на территорию "хунты" лишь как задание: разведать настроения, привезти рыбку с ботулизмом, отравить колодец, устроить пожар...", — говорится в посте.

Автор также призывает оценить двуликость "рАссейской системы".

"Пока одних украинцев, в том числе таких как Сущенко, Сенцов, Сизонович, Неделяев... тупо "пакуют" по надуманным делам, кремлевские спецслужбы в Украине нарушают все возможные конвенции и правила ведения войны — втягивают в боевые действия несовершеннолетних", — пишет автор статьи.

Напомним, ранее журналисты рассказали об экспериментах над школьниками в ЛДНР.