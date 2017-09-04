Единственный украинский бизнесмен вернулся в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в рейтинг миллиардеров по версии агентства Bloomberg.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, пишет Гордон.

C cостоянием в 4,38 миллиардов долларов Ахметов стал богатейшим украинцем и занял 439 позицию (больше граждан Украины в рейтинге нет). С начала года активы Ахметова сократились на 45,8 млн долл.

Лидером рейтинга стал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с капиталом в 86,4 млрд долл. Второе место занял основатель интернет-аукциона Amazon Джефф Безос с состоянием в 83,9 млрд долл., третье — основатель и президент торговой сети Zara Амансио Ортега с капиталом в 81,0 млрд долл.

Ахметов стал единственным украинцем, вошедшим в рейтинг Bloomberg.

В конце февраля 2017 года Bloomberg оценил состояние Ахметова в 4,44 млрд долл. В течение двух недель бизнесмен потерял почти 1 млрд долл. и выбыл из топ-500 богатейших людей по версии Bloomberg Billionaires Index. По данным мониторинга Bloomberg, в январе 2013 года активы Ахметова оценивались в 22,4 млрд долл.

Напомним, Ахметов оказался на первом месте рейтинга 100 богатейших украинцев по итогам 2016 года по версии журнала "Фокус".