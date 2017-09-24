Во Львове более 30 человек отравились рыбой, опубликовано видео

Во Львове с пищевым отравлением после употребления копченой рыбы госпитализированы 32 человека.

Об этом ссылаясь на слова главного эпидемиолога Львовской области Натальи Тимко пишет Zaxid.net.

По ее словам, среди отравившихся значится также пятеро детей. Самому младшему ребенку только 3 года. У всех госпитализированных состояние средней тяжести, близкое к тяжелому.

У пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию. Известно, что все пострадавшие ели рыбу горячего копчения, которую купили в одном месте на рынке "Привокзальный".

видео: Zaxid.net; uznamania.ru