На Луганщине боевику из "Призрака" суд дал 9 лет тюрьмы

В Луганской области Новоайдарский районный суд признал виновным местного жителя в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины ("Создание террористической группы или террористической организации") и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской области.

"При принципиальной позиции процессуального руководителя Новоайдарским городским судом пособник террористов признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, и назначено последнему наказание в виде 8 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Согласно информации прокуратуры, осужденный с июля 2014 года принимал активное участие в деятельности ЛНР, а именно в батальоне "Призрак", вооруженной группе "СМАК", "1 Казачьей бригаде" "Народной милиции ЛНР" и вооруженном подразделении "Ярга".

"Находясь в составе силовых подразделений террористической организации, последний оказывал помощь в сооружении блокпостов с целью препятствования перемещению личного состава и техники сил АТО, а именно осуществлял инженерное обустройство позиций, нес службу в карауле и охранял огнестрельное оружие и боеприпасы террористов", — сообщает прокуратура Луганской области.

Как напоминает прокуратура, осужденного задержали военные Вооруженных Сил Украины и сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Луганской области на линии соприкосновения в Новоайдарском районе Луганской области в начале мая 2017 года. Он был вооружен ручным пулеметом Калашникова и одет в военную форму.

Напомним, ранее на Луганщине суд дал боевику ЛНР 10 лет тюрьмы.