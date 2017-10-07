В ЛНР похоронили двух боевиков: расстреляны по приказу российского офицера — СМИ

На Луганщине в Кадиевке (быв.Стаханов — ред.) прошли похороны двух местных боевиков "Луганской народной республики".

Как сообщает издание Sprotyv.info, по официальной версии, один из них подорвался на растяжке, второй — застрелен украинским снайпером.

Однако, пишут эксперты, "среди местных жителей ходят упорные слухи о том, что оба боевика были убиты в перестрелке с подразделением российских военнослужащих (по другой версии —расстреляны по приказу российского офицера)".

Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что в ЛДНР зреют бунты. Запрещают проводить "пышные" похороны боевиков и не дают льготы на убитых.

