В ЛДНР зреют бунты. Запрещают проводить "пышные" похороны боевиков и не дают льготы на убитых

В террористической "Луганской народной республике" (ЛНР), похороны местных "ополченцев", погибших в боестолкновениях с Вооруженными силами Украины и по другим причинам, с публичным проведением ритуалов и особенно в небольших населённых пунктах, резко отрицательно сказываются на настроениях местного населения.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на доклад "МГБ ЛНР"

"Возникают разного рода "вредные слухи и домыслы". При организации и проведении похоронных мероприятий местным органам власти рекомендовано не указывать причины смерти очередного "защитника русского мира" и по возможности не проводить массовых мероприятий подобного характера", — пишет нардеп.

Между тем, "среди родственников и членов семей погибших боевиков ЛДНР растет недовольство отсутствием льгот и социальных гарантий для указанной категории лиц.

Особое возмущение вызывает тот факт, что ветераны войны в Афганистане пользуются определенными льготами, которых не имеют боевики ЛДНР.

Среди родственников боевиков (подобные факты отмечены в г.г.Донецк, Макеевка, Горловка, Луганск, Кадиевка) обсуждается возможность проведения акций протеста с использованием соответствующих лозунгов. В свою очередь, местные "афганцы" опасаются, что в случае проведения любых протестных мероприятий главари ДНР отменят им льготы с целью улаживания конфликта", — сообщает Тымчук.

Ранее Тымчук отмечал, что российские "советники" объяснили причину высоких потерь боевиков ДНР.