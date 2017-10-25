Lexus вылетел "из ниоткуда". Второй участник ДТП в Харькове сделал громкое заявление

Второй участник аварии на улице Сумской в Харькове —водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов — сделал официальное заявление касательно дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Текст обращения выложил его адвокат Сергей Перепелица на странице в Facebook.

Водитель автомобиля Volkswagen утверждает, что он двигался на зеленый сигнал светофора, в то время как Lexus ехал на бешеной скорости и появился "из ниоткуда".

"Выезжая на перекресток улицы Сумской и переулка Мечникова, я двигался на зеленый сигнал светофора. Я убедился в безопасности переезда улицы Сумской, смотрел по сторонам, и во время этого – автомобиля Lexus не было в поле зрения. После чего, я начал движение к перекрестку уже сосредоточившись на пешеходном переходе через переулок Мечникова. Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда! Я не видел его и не мог видеть, поскольку Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью. Его не было, когда я начинал движение, а с того момента, до столкновения прошли считанные секунды", — говорится в заявлении Дронова.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — травмированы и доставлены в больницу.

За рулем Lexus находилась Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд уже избрал ей меру пресечения. Позже начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что правоохранители могут изменить статус водителя Volkswagen, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП.