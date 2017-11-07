На Харьковщине СБУ задержала террориста ЛНР

На Харьковщине Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в участии в незаконных бандформированиях "Луганской народной республики" (ЛНР).

Как сообщили в пресс-центре управления СБУ области, 27-летний харьковчанин был задержан в конце октября.

По данным СБУ, подозреваемый с ноября 2014 года до мая 2015 года находился в рядах незаконного вооруженного формирования "Триумф".

В составе бандформирования он лично участвовал в боевых действиях против сил АТО на территории Луганской области.

Правоохранители задержали боевика при попытке пересечения государственной границы Украины вне пункта пропуска.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник прибыл в областной центр, чтобы посетить своих родственников и вернуться в Россию.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Попасной Луганской области правоохранители задержали местного жителя-пособника боевиков ЛНР, которого завербовал "офицер разведки" одной из банд псевдореспублики.