Вятрович объяснил, почему россияне всегда высокомерно относились к украинцам

Россияне постоянно высокомерно относились к украинцам, поскольку всегда считали их своеобразными туземцами или аборигенами по отношению к имперскому центру, которым была РФ.

Об этом директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, сейчас высокомерие начало перерастать в неприязнь именно потому, что граждане Украины отвергли претензии соседей на то, чтобы называться "старшим братом".

"Высокомерие по отношению к украинцам у россиян было постоянно, потому что украинцы всегда считались ими своеобразными туземцами или аборигенами по отношению к имперскому центру, которым была Россия", — отметил собеседник.

Гость добавил, что "это проявлялось и на политическом, и на культурном, и на бытовом уровне". "Украинцы начали чувствовать себя независимым субъектом и чувствуют себя более уверенно. И для многих россиян это является предметом их раздражения: как это тот, кто только вчера был послушным "младшим братом", сегодня заявляет о какой-то свей независимость и о том, что мы вообще не являемся семьей?", — утверждает эксперт.

"… именно это раздражение является одним из аспектов, который позволяет Путину проводить достаточно активную антиукраинскую политику и реализовывать его план по восстановлению империи, а восстановление империи без завоевания Украины невозможно", — подчеркнул историк.

Ранее бывший депутат Госдумы Илья Пономарев выразил мнение, что в Украине и России основная масса граждан достаточно быстро вернется к нормальным отношениям после окончания активного противостояния между странами.