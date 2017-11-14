Морпехи Индонезии проводят учения на украинском БТР-4М, опубликованы фото и видео

Главные преимущества машины — надежность, точность, многофункциональность и простота эксплуатации.
Военные говорят, что главные преимущества машины — надежность, точность, многофункциональность и простота эксплуатации, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Бронетранспортеры способны не только преодолевать водные препятствия, но и переплывать моря десятки километров. Максимальная дальность поражения целей — до 4 километров, а темп стрельбы достигает 330 выстрелов в минуту.
С начала 2017 пять БТР-4М успешно прошли все тестовые испытания, приняли участие в 100-километровом марше в условиях тропического климата и горного рельефа.
Напомним, ранее сообщаелось о водных испытаниях украинского БТР-4 "Буцефал".
Фото: ukroboronprom.com.ua.
Видео: @ukroboronprom.