В Виннице построили багги для спецназа и разведки ВСУ, опубликованы фото

Легкий тактический автомобиль (ЛТА), который можно использовать в армии, разработали студенты и ученые Винницкого национального технического университета.

Новинку впервые презентовали еще в прошлом месяце на специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017" в Киеве, сообщается на сайте университета.

Отмечается, что ЛТА был разработан по заказу одной из силовых структур Украины. Над машиной работали студенты и ученые технического университета. В техническом университете такой автомобиль был создан впервые.

Готовя разработку такого автомобиля, специалисты консультировались с ветеранами АТО и спецназовцами.

Как рассказал научный руководитель разработки и главный конструктор от ВНТУ Андрей Слабкий, подобных автомобилей в Украине практически нет.

Он отметил, что создавался ЛТА на базе волонтерских авто "Пегас" и "Пегас-2", которые уже служат в подразделениях разведки и специального назначения в зоне АТО.

Он отметил, что ЛТА — это фактически багги, который имеет широкий спектр использования. Он может применяться для дозорно-разведывательных действий, специальных операций, огневой поддержки подразделений, логистики, эвакуации раненых, корректировки огня, патрулирования или как командно-штабное авто.

Автомобиль оснащается легким кузовом и имеет полную массу 1270 кг. При этом машина укомплектована 2-литровым турбодизелем и может развивать скорость до 130 км/ч. Привод — на задние колеса. Запас хода — до 570 км. ЛТА также способен преодолевать подъемы и холмы с углом 45 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создали легкий штурмовой автомобиль для армии.

Фото: vntu.edu.ua.