Эксперт рассказал, в каких городах боевики учат детей воевать

В захваченных Ровеньках Луганской области и в подконтрольной боевикам Горловке Донецкой противник учит детей воевать в лагерях, официальная легенда их существования — военно-патриотическое воспитание молодежи, рассказал сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев на чате в "Главреде".

По его словам, есть подтверждение насчет участия несовершеннолетних в боевых действиях на стороне террористов, в частности, во время заседания "правительства ЛНР" было озвучено заявление о смерти 15-летней снайперши.

"Подобные факты свидетельствуют о том, что боевики используют несовершеннолетних. Кроме того, на территории "ЛНР" и "ДНР" действуют вышкольние лагеря для несовершеннолетних, которые действуют под эгидой силовых структур обоих "республик". Такие лагеря созданы в городе Ровеньки и Горловке", — заявил эксперт.

Ранее СМИ писали, что террористы "ДНР" зомбируют детей — в неподконтрольной Киеву Ясиноватой Донецкой области собрали школьников на "день призывника" и рассказали о "радужных" перспективах вступления в их банды.