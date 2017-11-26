Космическое пиво. Ученые собираются варить хмельной напиток на Марсе

На Международную космическую станцию (МКС) грузовой корабль SpaceX доставит несколько зерен пивоваренного ячменя, которые космонавты будут проращивать в условиях невесомости в течение месяца.

"4 декабря с мыса Канаверал стартует грузовой корабль SpaceX, который, помимо прочего, доставит на МКС 20 зерен пивоваренного ячменя того сорта, который обычно используется для пива", — говорится в сообщении Profibeer.

Эксперименты с пивоваренным ячменем пройдут совместно с Центром космической науки CASIS, который управляет американскими научными исследованиями на орбите.

Планируется, что после проращивания зерна вернутся на Землю. Результаты исследования должны лечь в основу возможной технологии пивоварения на Марсе и дать новые данные для земного сельского хозяйства.

Весной на конференции SXSW компания AB InBev объявила, что собирается варить пиво на Марсе, когда человечество начнет осваивать Красную планету.

Стоти также отметить, что Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники планирует в 2020 году отправить космический корабль на Марс, а к 2030-му — отправить на Землю образцы марсианского грунта.

Напомним, ученые NASA назвали возможные сроки обнаружения внеземной жизни.