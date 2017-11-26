Украинцам пообещали снежный декабрь и серию магнитных бурь

В декабре этого года метеозависимым людям придется справится с магнитной бурей средней интенсивности, которая ожидается в период с 4 по 7 декабря, пишет meteoprog.ua.

По прогнозам ученых, Землю накроет серия магнитных бурь, самая сильная из них достигнет мощности G2. В середине месяца также ожидаются возмущения магнитного поля планеты.

4 декабря – на Земле ожидается магнитная буря средней интенсивности G2;

5 декабря – магнитная буря средней интенсивности G2;

6 декабря – возможна слабая магнитная буря, категории G1;

7 декабря - магнитная буря слабой интенсивности G1;

11 декабря – возможны возмущения магнитосферы Земли;

12 декабря - возможны возмущения магнитосферы Земли;

13 декабря - возможны возмущения магнитосферы Земли.

Ожидается, что начало зимы начнется с обильных осадков мокрого снега. Весь декабрь 2017 будет снежным, но также ожидается 2-3 оттепели, с плюсовой температурой воздуха.

Температура воздуха будет колебаться в пределах -3…+3ºС. Похолодание ожидается с 7-8 числа. На Новый год прогнозируются интенсивные снегопады и низкая температура воздуха до -7…-5ºС.