Астрономы нашли новую необычную планету, сутки на которой длятся 27 тысяч лет

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету, на которой сутки длятся 27 тысяч земных лет.

Планета, которая получила название CVSO 30c, находится на расстоянии около 1200 световых лет от Земли, пишет Новое время со ссылкой на Futurism.

По мнению астрономов, в звездной системе CVSO 30 находятся две планеты. Они обе — в несколько раз больше Юпитера, но одна совершает полный оборот вокруг звезды всего за 11 земных дней. А вот сутки на второй планете длятся 27 тысяч земных лет, при этом ночь и день на этой планете примерно равны по продолжительности.

Планета CVSO 30b в 5,5 раз массивнее Юпитера, она вращается вокруг своей звезды на расстоянии всего 1,2 миллиона километров. Для сравнения, Меркурий вращается вокруг нашего Солнца на расстоянии 58 миллионов километров. Исходя из этих характеристик, CVSO 30b можно отнести к классу "горячих Юпитеров".

CVSO 30c была обнаружена международной группой астрономов, использующих телескопы обсерватории Кека на Гавайях, очень большой телескоп ESO в Чили и телескоп обсерватории Калар Альто. Как оказалось, расстояние между планетой и звездой составило около 662 астрономические единицы.

"Планеты 30b и 30c являются необычными сами по себе. CVSO 30b является самой близкой планетой, которая вращается вокруг звезды. Она молодая, ее возраст примерно 2,5 млн лет. Все ранее обнаруженные планеты были старше на несколько сот миллионов лет. Также было удивительно найти планету, которая находится от своей звезды на расстоянии в 662 астрономические единицы, то есть 662 расстояния от Земли до Солнца. Причем масса этой звезды — 0,4 массы Солнца. Согласно стандартной модели, планеты формируются в дисках вокруг звезды. Но ни один из наблюдаемых дисков вокруг таких маломассивных звезд не является достаточно большим, чтобы сформировать такой объект", — говорит один из авторов открытия, астроном Тобиас Шмидт из Гамбургского университета.

Обе планеты были обнаружены международной группой астрономов, которые использовали метод транзита – метод обнаружения эффекта затемнения звезды при проходе перед ней планеты и метод радиальных скоростей – гравитационное воздействие планеты на звезду, которое заставляет последнюю покачиваться.

Ученым под руководством Тобиаса Шмидта удалось сделать снимки планеты при помощи инструментов NACO и SINFONI на европейском телескопе VLT.

"CVSO 30 – первая звездная система, в которой довольно близкая к светилу и более далекая планеты делят одну общую центральную звезду", — пояснил Шмидт.

Ранее сообщалось, что группа астрономов сумела обнаружить в созвездии Девы планету, климат которой напоминает земной и год на которой длится всего десять суток.