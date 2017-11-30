СБУ блокировала нелегальные поставки в Россию военного оборудования, опубликованы фото и видео

Предприятие, которое производит навигационные приборы для нужд украинской армии, поставляет аналогичную продукцию в РФ.
Как сообщает пресс-центр СБУ, "в Черкасской области сотрудники СБУ блокировали поставки в РФ товаров двойного и военного назначения украинского производства".
По информации СБУ, правоохранители установили, что в условиях введенных Украиной санкций руководство одного из предприятий Черкасской области организовало механизм нелегальных поставок высокотехнологичного военного оборудования в страну-агрессора.
Так, сотрудники СБУ выяснили, что предприятие, которое производит навигационные приборы с программным обеспечением для нужд украинской армии, поставляет аналогичную продукцию в РФ.
Оборудование злоумышленники отправляли через так называемый "серый канал", то есть транзитом через страны Европы и Азии, чтобы скрыть реального получателя товара.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.