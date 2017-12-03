Во Львове умер известный журналист Игорь Мельник, соцсеть скорбит

2 декабря во Львове умер известный историк, журналист и общественный деятель Игорь Мельник.

Он умер от повторного инсульта в возрасте 65 лет, сообщило издание "Збруч".

В 1988 году Мельник занялся организацией Общества родного языка, что потом стало всеукраинским обществом "Просвита".

13 июня 1988 года, когда должно было состояться учредительное собрание, он предложил провести его на площади возле памятника Ивану Франко.

Он и вел этот первый в Украине массовый политический митинг, который был предвестником исторического каскада львовских митингов 1988 года. Был одним из организаторов Народного руха Украины.

На первых демократических выборах его избрали депутатом Львовского областного и Львовского городского советов, потом Мельник был депутатом Львовского городского совета третьего созыва.

В 2012 создал "Украинскую Галицкую партию", после регистрации стал первым ее председателем (2014-2016).

Автор 10 книг об истории Львова.

В социальных сетях тепло вспоминают умершего.

Богдан Дячишин: Недавно ще бачив. Такий спокійний виважений чоловік. Пам'ятаймо...

Jurko Voloshchak: Бог дав Ігорові видати багато книжок. Але тепер має бути велика монографія про видатного чоловіка. Вічна память, добрий друже.

Lida Badran: Яка втрата для Львова! Чудова людина відійшла , але залишила після себе дорогоцінний скарб - книги і праці про історію Львова. Маю всі книжки пана Ігора.. Мої найщиріші співчуття родині і най з Богом спочиває...

Марко Шварц: Глибока пам"ять істому львів"янину інтелектуалу енциклопедисту міста Лева світлій особистості громадському діячеві

Anatoliy Karas: дуже шкода - знаковий чоловік Львова. Вічна пам'ять!

Напомним, 24 ноября на 46-м году жизни умерла известная украинская журналистка и телепродюсер Мария Адамская.