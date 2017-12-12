Астрономы открыли скопление "космических светлячков": фото

Ученые-астрономы с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок т.н. "галактического кластера" Abell 2163.

Снимок был опубликован на официальном сайте телескопа.

Как отмечают астрономы, на полученном фото галактики светятся практически как светлячки. Галактическое скопление входит в каталог Abell, который насчитывает около четырех тысяч кластеров. Его исследователям удалось хорошо изучить, потому что материал, расположенный у его ядра (внутрикластерная среда), обладает исключительными свойствами, в том числе большим и ярким "радиогало", а также необычайно высокими температурами и рентгеновской светимостью.

По мнению астрономов, исключительно наблюдение за массивными кластерами вроде Abell 2163, может способствовать изучению темной материи и позволит "заглядывать" еще дальше в космос благодаря эффекту гравитационного линзирования.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астрономы обнаружили планету, сутки на которой длятся 27 тысяч лет.