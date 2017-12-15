Ученые рассказали, чем опасны для беременных мобильные и беспроводная связь

Неионизирующее электромагнитное излучение частотой от трех килогерц (КГц) до 300 гигагерц (ГГц) увеличивает возможность выкидышей.

К таким выводам после длительных исследований пришли американские ученые из частной медицинской организации Kaiser Permanente, сообщает отраслевой портал MedicalXpress.

Согласно полученным в ходе эксперимента данным, неионизирующее излучение дают бытовые приборы, электросети, линии электропередачи, трансформаторы, мобильные телефоны, а также другие устройства беспроводной связи.

В исследованиях принимали участие около тысячи беременных волонтеров, которые носили с собой устройства, круглосуточно наблюдающие за интенсивностью электромагнитных полей.

Добровольцы также вели дневник, в котором подробно описывали свои действия, в том числе количество употребляемого алкоголя и кофе, а также делали записи по поводу самочувствия.

Результаты показали, что выкидыш произошел у 10,4% женщин, которые испытывали на себе низкий уровень воздействия электромагнитных полей. При более высокой интенсивности неионизирующего излучения доля выкидышей была еще выше - 24,2%.

Оно не вызывает ионизацию атомов и молекул вещества, как это делает ультрафиолет, рентгеновское или гамма-излучение, и не приводит к мутациям, раку и лучевой болезни.

Напомним, ранее ученые рассказали, в чем именно женщины превосходят мужчин.