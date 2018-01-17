Интернет покорило видео с собаками, мешающими хозяину выбросить елку

Во всемирной сети набрало популярность видео, в котором жителю американского штата Арканзас двое собак мешают выкинуть новогоднюю елку.

Мужчина едва успел вынести дерево на улицу, как в него сразу вцепились животные. Затем они попытались выдернуть елку из рук хозяина. В какой-то момент мужчина даже упал на землю. Забавное "сражение сняла из окна дома на камеру смартфона его супруга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые дали ответ на вопрос: "Кто умнее - собаки или кошки".